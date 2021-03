Tommaso Zorzi ha espresso via social la sua preoccupazione per la sua cagnolina, Gilda.

Sui social Tommaso Zorzi ha più volte parlato della adorata amica a quattro zampe, Gilda, che nelle ultime ore si sarebbe fatt male cadendo dal letto.

“Sta facendo delle lastre di controllo”, ha scritto il vincitore del Grande Fratello Vip, aggiornando i fan sulle condizioni della sua amica a quattro zampe. Fortunatamente le condizioni di Gilda non sarebbero state gravi, e infatti dopo alcune ore ha potuto fare ritorno a casa insieme al suo padrone, che ha tirato un sospiro di sollievo. Sui social in tanti hanno inviato messaggi e pensieri d’incoraggiamento a Tommaso Zorzi, che più volte ha manifestato il suo legame d’affetto per la cagnolina Gilda.

Di recente il vincitore del Grande Fratello Vip è stato al centro di alcune polemiche riguardanti il montepremi vinto al reality show. Dopo la partecipazione al GF Vip, Tommaso è stato chiamato all’Isola dei famosi 2021 in veste d’opinionista, e in tanti sperano di vederlo anche all’interno di altri programmi tv in futuro. L’influencer ha dichiarato di essere grato al GF Vip per avergli spalancato le porte del mondo tv, e a quanto pare con la partecipazione al reality di Ilary Blasi l’influencer sarebbero riuscito a confermare il suo successo come volto del piccolo schermo.

Sarà il primo di una lunga serie di successi?