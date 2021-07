Tragedia sfiorata per Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip ha raccontato sui social quello che è accaduto durante una passeggiata a Milano.

Tragedia sfiorata per Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip ha raccontato sui social quello che è accaduto durante una passeggiata a Milano. Una passeggiata che poteva diventare decisamente molto pericolosa.

Tragedia sfiorata per Tommaso Zorzi a Milano

Tommaso Zorzi è molto attivo sui social network e anche in questa occasione ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi fan per raccontare quello che gli è accaduto durante una semplice passeggiata a Milano.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato come una normale passeggiata a Milano poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia nel giro di qualche secondo. Fortunatamente Zorzi è passato prima e di conseguenza la tragedia lo ha solo sfiorato, senza colpirlo direttamente in prima persona. Ovviamente, però, poteva accadere anche a qualche altra persona che passava per quella strada.

Tommaso Zorzi: il racconto della sua passeggiata

Tommaso Zorzi ha rischiato di farsi realmente male durante la sua passeggiata a Milano. Probabilmente avrebbe preferito fare delle stories diverse, ma ha ritenuto giusto raccontare ai suoi fan quello che aveva appena vissuto. Sono stati momenti di grande spavento, ma fortunatamente la tragedia è stata soltanto sfiorata. “Ragazzi ho girato l’angolo, stavo camminando e ho visto questo vaso cadere” ha spiegato Tommaso, mostrando le immagini di un vaso distrutto sull’asfalto.

“Se fossi passato tipo venti secondi dopo saeri morto. Tiè non toccava a me!” ha aggiunto, molto sollevato. Per fortuna non ci sono state conseguenze.

Tommaso Zorzi: un momento davvero speciale

Sono stati momenti di puro terrore, ma fortunatamente non è accaduto nulla. Per il resto Tommaso Zorzi sta vivendo un momento molto speciale. Prima di tutto dal punto di vista professionale, grazie alla vittoria del Grande Fratello Vip e al ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi.

Anche dal punto di vista privato tutto sta andando per il meglio. La sua relazione con Tommaso Stanzani, ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sta andando per il meglio. Un momento davvero pieno di soddisfazioni, sia professionali che private, che sicuramente supera di gran lunga questo piccolo episodio che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Zorzi si è sicuramente spaventato, perché un vaso che precipita dall’altro avrebbe potuto fargli realmente male, ma avendo scampato il pericolo il sollievo è stato decisamente più grande.