Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fanno sul serio: le dichiarazioni sul futuro insieme

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno parlato della loro storia e del loro futuro insieme, decidendo di non dar peso alle solite malelingue

Nonostante le numerose chiacchiere sul loro conto, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno deciso di non nascondersi più, vivendo la loro storia completamente alla luce del sole. Dopo aver passato una settimana insieme in Puglia, i due giovani artisti hanno rilasciato un’intervista nel corso della quale hanno parlato apertamente della loro relazione, anche per dare l’esempio a molti giovani LGBT che ancora temono di esprimere apertamente le loro emozioni e i loro sentimenti.

Zorzi e Stanzani: i progetti per il futuro

“Esorto tutti a vivere il proprio amore e la propria sessualità nella maniera più libera possibile. Se noi due possiamo essere d’esempio a qualcuno per poter essere liberi sotto questo punto di vista, per me è importante. Io e Tommy saremo in vista, ma siamo anche pudici per quanto riguarda la nostra storia”. Rimarcando dunque il loro pudore, il vincitore del Grande Fratello Vip ha sottolineato che aiutare un ragazzino nella loro stessa situazione per loro è fondamentale.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani voi mi avete letteralmente fatto impazzire. Già mi mancate 🥺 #tzvip — federica. (@Federica_the) July 4, 2021

Che Tommaso Zorzi sia intelligente carismatico e abbia sempre qualcosa da dire di interessante è indubbio un piacere ascoltarlo ma anche Tommaso Stanzani 19enne che riconosca tutto ciò è da persona matura ed altrettanto capace di intuire il valore è un valore ….#tzvip — Claudia (@Claudia08301771) July 4, 2021

Chiaramente, oltre ai tanti complimenti dei fan, sono apparsi anche i commenti degli haters omofobi, che non hanno perso occasione per rovesciare odio sulla coppia. I due però si dicono concordi nel non dare peso a tali cattiverie, pesando invece a viversi liberamente come meglio credono.