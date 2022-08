Dopo le foto mentre si scatenava a ballare e quella "intima" con uno sconosciuto nuovo caso: topless nella residenza ufficiale, nuove scuse di Sanna Marin

Per quel “doppio topless” nella residenza ufficiale arrivano le nuove scuse di Sanna Marin, la premier aveva invitato due influencer che si erano denudate con un cartello e la scritta “Finlandia”. La situazione per la donna più potente della Finlandia che sta in Europa ed aspira a stare nella Nato si fa più delicata.

Le nuove scuse di Sanna Marin

Dopo i video che su Instagram la ritraevano intenta a scatenarsi nel ballo ed in atteggiamenti affettuosi con uno sconosciuto spunta una nuova foto. Proprio per quello scatto nella giornata di ieri, 23 agosto, la Marin si è scusata. La foto è quella in topless di due note influencer che lei stessa aveva invitato nella sua residenza ufficiale.

Lo scatto nei bagni dopo la sauna

Secondo la Bbc Marin ha spiegato che “l’immagine non è appropriata”.

Ma quale immagine? Sarebbe quella diffusa sui social in cui si vedono due donne che si baciano coprendosi il seno con un cartello con la scritta “Finlandia”. Lo scatto avrebbe come location i bagni della residenza usata dagli ospiti. Ha spiegato Marin: “Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme”. E ancora, in chiosa: “Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario“.