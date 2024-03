Terminata l’operazione per cercare di salvare la gamba al ragazzo di 24 anni che è stato ferito con un machete in strada a Torino, mentre si trovava con una ragazza.

Torino, amputata la gamba del ragazzo ferito con machete

Il ragazzo che è stato ferito gravemente con un machete a Torino, durante un’aggressione avvenuta in strada domenica pomeriggio, è tornato in sala operatoria per la terza volta. I medici, come riportato da La Repubblica, hanno cercato di salvargli la gamba sinistra, ma hanno dovuto amputare per salvargli la vita, visto che le sue condizioni erano peggiorate. La vittima era stata ferita sotto il ginocchio mentre si trovava in monopattino con una ragazza.

Il giovane aveva perso molto sangue ed è ricoverato nel reparto di rianimazione, intubato, in prognosi riservata. Dopo l’aggressione, due carabinieri fuori servizio hanno cercato di fermare l’emorragia usando una cinghia, in attesa dei soccorsi. Questo intervento probabilmente ha salvato la vita al ragazzo.

Torino, ragazzo ferito con machete: due aggressori ricercati

Gli aggressori del giovane sono due torinesi che fanno parte della stessa comitiva. I due non sono più tornati a casa e risultano ricercati dagli investigatori della Squadra Mobile. Tra le varie piste c’è anche quella delle presunte avance alla fidanzata di uno degli aggressori.