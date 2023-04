Torino, riesce a partorire nonostante un tumore da 1,5 kg

Una donna di 22 anni è riuscita a partire il proprio figlioletto nonostante un tumore da 1,5 kg le opprimesse il cuore e un polmone. La neomamma è stata salvata grazie a un delicatissimo intervento. Il piccolo ora ha quattro mesi. Un successo destinato a fare scuola nella sanità italiana. Il tumore della donna è stato definito “grande quanto un melone”. La ragazza e il suo bambino adesso sono tornati a casa in una città del torinese, dopo le cure in due ospedali: il Sant’Anna ostetrico-ginecologico e le Molinette. Alla giovane madre era stato diagnosticato un sarcoma al torace nel lontano 2019, si tratta di una forma tumorale tanto maligna quanto aggressiva.

Partorisce con un tumore da 1,5 kg: il racconto della giovane mamma

La ragazza aveva inizialmente pensato che il suo malessere dipendesse dallo stress per l’esame di maturità. Ancora non sapeva del male che stava crescendo dentro di lei. La giovane ha raccontato, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Poi si sono ingrossati i linfonodi, la prima diagnosi all’ospedale di Ivrea è stata di una ciste. Siamo una famiglia di allevatori e quando siamo saliti in alpeggio in Valle d’Aosta, a 2.200 metri, ho cominciato ad avere febbre e a dimagrire”. In seguito la scoperta del sarcoma.

Un’operazione durata 6 ore

Nonostante la gravità della situazione, la giovane aveva deciso di portare avanti la gravidanza. Ha dato alla luce il suo bimbo tramite un parto cesareo eseguito al Sant’Anna, per poi sottoporsi a un rischioso intervento alle Molinette: l’operazione è durata sei ore. Dopo dieci giorni, la donna è tornata a casa, in seguito il suo cuore, che stava venendo schiacciato dal sarcoma, ha ripreso a battere normalmente ed è inoltre tornata a respirare regolarmente.