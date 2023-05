Torino, si schianta con la moto contro la ringhiera della pista ciclabile: morto 44enne

Ancora sangue sulle strade torinesi. Un motociclista di 44 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto all’alba di oggi, giovedì 4 maggio 2023. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari. Le autorità indagano sulla dinamica dello schianto.

La ricostruzione dell’incidente

Avvenuto tra l’una e le due di questa notte, l’incidente ha visto perdere la vita Nunzio Furfaro, cittadino di Caselle Torinese. L’uomo viaggiava da solo a bordo di un’Honda Hornet in direzione di Borgaro Torinese quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è schiantato contro la ringhiera in metallo della pista ciclabile lungo la strada provinciale 2. Scattato l’allarme dagli automobilisti di passaggio, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma purtroppo era già tardi: probabilmente il centauro è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria Reale e i carabinieri della stazione di Caselle Torinese, che si stanno occupando delle indagini. Dai primi riscontri sembra che nell’incidente non siano coinvolti altri mezzi.

Altro centauro morto ieri a Roma

Un altro motociclista di 75 anni è morto ieri sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 10 e 200, in zona Ottavia. All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto le squadre Anas, il 118 e la polizia stradale per le indagini e per il ripristino della regolare viabilità.