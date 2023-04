Tornado a Ferrara, la segnalazione arriva dai social e fa paura anche se si è trattato di un fenomeno estemporaneo a cui però i cittadini dell’Emilia Romagna sono relativamente abituati. Alcuni utenti hanno fotografato l’evento meteo estremo e postato l’immagine di un “twister” che svettava nel cielo nella classica forma spiraliforme allungata a pinnacolo.

Tornado a Ferrara, segnalazione dai social

E non sono mancati i commenti degli utenti, molti dei quali hanno localizzato la zona. Un utente ha scritto con molta perizia: “In zona Portomaggiore FE, visto qui da Ostellato FE, il vortice ha toccato terra per pochi istanti, sembrerebbe di tipo landspout”. Ecco un’immagine del tornado.

Foto sulla pagina Facebook FerraraMeteo

Il dato è che la segnalazione è arrivata via social dalla pagina Facebook Ferrara Meteo: “Questo perché coperto dalle intense precipitazioni. Abbiamo abbassato l’esposizione della foto per renderlo abbastanza visibile”. E in effetti in queste ore c’è stato tempo decisamente avverso anche in Emilia Romagna, tempo perturbato con graduale miglioramento che dovrebbe confermarsi tale anche per i giorni di Pasqua e Pasquetta, 9 e 10 aprile: instabile domani, con piogge sparse ma non in tutta la regione, più soleggiato dopodomani, con spazio “a escursioni, gite e in spiaggia e picnic all’aria aperta”.