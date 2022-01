Torre dei Moro, svaligiati due appartamenti dopo la distruzione dell’incendio

Torre dei Moro, due abitanti hanno denunciato che i loro appartamenti sono stati svaligiati dopo l'incendio: scattata la denuncia alla Polizia

Torre dei Moro, svaligiati due appartamenti dopo l’incendio: il disastro

Il grattacielo di via Antonini a Milano era stato distrutto da un incendio lo scorso 29 agosto. L’edificio, costruito soltanto dieci anni prima, e ora quasi del tutto distrutto, ha subito anche l’attacco di alcuni sciacalli.

Queste persone sono entrate in diversi appartamenti per depredarli.

Torre dei Moro, svaligiati due appartamenti dopo l’incendio: il furto

Due abitanti del palazzo infatti hanno dichiarato di aver subito furti in quello che resta delle loro case, e hanno presentato denuncia presso la Polizia. Uno dei due ha spiegato di essere entrato nella sua abitazione insieme ai vigili del fuoco: “Al fine di quantificare i danni provocati dallo stesso incendio.

Dopo essere entrato mi sono reso conto della mancanza di alcune rimanenze di varia oggettistica per un totale di 2mila euro, oltre a diversi danni nei vari locali dell’appartamento, causati probabilmente da ignoti, per un totale di circa 2.500 euro.” L’uomo non aveva potuto chiudere la porta di casa a chiave per alcuni problemi alla stessa.

Torre dei Moro, svaligiati due appartamenti dopo l’incendio: la denuncia

Ma anche un altro abitante, entrato nell’appartamento insieme a vigili del fuoco e al perito ha denunciato di aver subito un furto il 9 dicembre scorso: “Dopo essere entrato nell’immobile ho notato che tutti i locali erano stati messi a soqquadro e che al suo interno vi era la mancanza di alcune rimanenze di varia oggettistica.”