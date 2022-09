Francesco Totti, cosa farebbe se Ilary Blasi concedesse l'intervista a Verissimo? Per il Pupone sarebbe guerra aperta.

Da mesi, ormai, non si fa che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle ultime ore, è spuntata un’indiscrezione sul comportamento che il Capitano avrebbe nel momento in cui l’ex moglie accettasse di concedere un’intervista al programma Verissimo.

Totti: cosa farebbe se Ilary concedesse l’intervista a Verissimo?

Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono scesi nel silenzio. Tutte le cose che sono state dette negli ultimi mesi non sono uscite dalle loro bocche, ma da quelle di amici o presunti tali. In ogni modo, i rapporti tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi sembrano tesi, tanto che entrambi hanno assunto avvocati di un certo calibro. Da tempo, inoltre, si parla di una presunta intervista che Francesco o Ilary dovrebbero rilasciare in esclusiva a qualche trasmissione Rai/Mediaset.

Tra tutte le ipotesi, quella più accreditata sembra Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, amica intima della Blasi. Cosa accadrebbe se l’ex signora Totti accettasse di vuotare il sacco su Canale 5?

Le intenzioni di Francesco Totti

Secondo Il Corriere della Sera, Francesco si infurierebbe come non mai. Si legge:

“Se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

Stando a quanto si legge, Totti non vuole assolutamente sentire parlare di interviste televisive. Come chiesto dal suo avvocato al legale di Ilary, le dichiarazioni ai media devono essere evitate.

Totti: guerra se Ilary si trasferisce a Milano

Non solo contrario all’intervista a Verissimo, Totti lo è anche nei confronti di un eventuale trasferimento di Ilary a Milano. Si legge:

“Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare”.

Insomma, la separazione tra i coniugi più amati di Roma si fa sempre più tesa e pare che la giudiziale sia l’unica strada percorribile.