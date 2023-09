Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per rincontrarsi in tribunale. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, nel corso della prossima udienza sarà chiamata a testimoniare Noemi Bocchi “come persona informata dei fatti“.

Totti e Blasi in tribunale: Noemi Bocchi chiamata a testimoniare

Mercoledì 20 settembre Francesco Totti e Ilary Blasi sono attesi in tribunale per una nuova udienza. Stando a quanto sostengono i beninformati, in questa occasione verrà chiamata a testimoniare Noemi Bocchi, considerata “come persona informata dei fatti“. Le sue parole serviranno ai giudici per stabilire se è stata davvero lei la causa della fine del matrimonio tra il Pupone e la consorte.

La Blasi si gioca la carta Noemi

La Blasi e i suoi avvocati puntano proprio a dimostrare che le nozze con Totti sono finite a causa di Noemi. Francesco, al contrario, vuole provare che è stata Ilary a tradirlo per primo, motivo per cui nell’udienza del 20 settembre dovrebbero essere letti i messaggi che avrebbe trovato sul cellulare dell’ex moglie.

Separazione Totti Blasi: il gioco si fa duro

Stando a quanto sostiene il Corriere, negli atti presentati in tribunale dagli avvocati di Totti si citano anche i nomi degli amanti di Ilary, dal personal trainer Cristiano Iovino all’attore Luca Marinelli, passando per “altri di cui si è dibattuto sui siti“.