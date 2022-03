Totti e Ilary, divorzio o crisi risolta? “Ecco come stanno davvero le cose”

I retroscena dietro la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutto quello che c'è da sapere.

Crisi risolta per Ilary Blasi e Francesco Totti? Le indiscrezioni sono diventate sempre più insistenti e continuano a moltiplicarsi nonostante le smentite dei due diretti interessati.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la crisi

Le voci di una crisi hanno travolto Ilary Blasi e Francesco Totti che, attraverso i social, hanno cercato di placarle mostrandosi di nuovo insieme.

Nei giorni successivi le indiscrezioni non si sono fermate e c’è chi ipotizza che la crisi tra i due sia stata causata da problemi ben precisi:“lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo ‘campo’ nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera”, si legge ad esempio sul settimanale Oggi.

Dunque, secondo le indiscrezioni, Noemi Bocchi – la donna a cui è stata attribuita una liaison con l’ex Capitano – c’entrerebbe poco o nulla nella presunta crisi tra i due vip.

Ilary Blasi e Totti: le smentite

Quando il rumor sulla presunta crisi è diventato sempre più insistente, Francesco Totti lo ha smentito con un video sui social in cui ha affermato:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia.

Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”, ha dichiarato, e ancora: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.