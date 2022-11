Totti e Noemi: ecco quanto sarebbe costato l'anello di fidanzamento

Secondo indiscrezioni Francesco Totti avrebbe speso una cifra a dir poco da capogiro per il preziono anello di fidanzamento regalato a Noemi.

Francesco Totti e Noemi: l’anello

Nei giorni scorsi Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex Capitano della Roma Francesco Totti, ha mostrato via social l’anello con diamante da 5 carati che il compagno le avrebbe regalato per sancire il loro amore. Secondo i rumor in circolazione Francesco Totti avrebbe speso ben 300mila euro per il gioiello, acquistato in una prestigiosa gioielleria dove l’ex calciatore era già solito fare i regali alla sua ex moglie, Ilary Blasi.

Sempre secondo i rumor, Totti avrebbe ordinato il gioiello a dicembre 2021, ossia quando lui e Ilary Blasi erano ancora ufficialemnte insieme.

Sulla questione non sono emerse conferme e l’ex Capitano non ha smentito i rumor a riguardo. Dopo la sua separazione da Ilary Blasi, Totti ha dichiarato che la sua storia con Noemi sarebbe iniziata solo quando il matrimonio era ormai finito.

La nuova casa

Nelle scorse settimane lui e Noemi Bocchi avrebbero preso in affitto una nuova casa a Roma Nord dove presto andranno a vivere insieme. Nella casa sarebbero presenti abbastanza stanze anche per i rispettivi figli della coppia, che questi mesi sono stati avvistati insieme a loro come in una perfetta famiglia allargata.

L’ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, al momento non ha rotto il silenzio sulle cause della sua separazione dal marito.