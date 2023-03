Totti e Noemi in vacanza con i figli di entrambi: la crisi è smentita

Quanti sostenevano che Francesco Totti e Noemi Bocchi fossero in crisi sono stati smentiti. I due, infatti, hanno trascorso una vacanza in montagna con i rispettivi figli.

Ma quale crisi: la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele. I due sono stati beccati in vacanza in montagna e con loro c’erano anche i rispettivi figli. Il Capitano ha portato con sé Chanel e Isabel, mentre la neo compagna i due pargoli maschi.

Totti e Noemi: la famiglia allargata è promossa

Con la vacanza in montagna, Totti e Noemi hanno messo alla prova la loro famiglia allargata. A quanto pare, le figlie di Francesco vanno d’accordo con i pargoli della Bocchi, per cui non avrebbero potuto desiderare altro.

Le voci su Noemi Bocchi

Mentre Totti e Noemi si godono la vacanza in montagna, una fonte vicina a Francesco ha fatto strane rivelazioni al settimanale Nuovo. Presto potrebbe arrivare una crisi – un’altra? – perché la Bocchi non è come appare. Si legge: