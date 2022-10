“Totti ha restituito le borse a Ilary”: l’indiscrezione

Francesco Totti avrebbe restituito a Ilary Blasi le sue borse griffate. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Francesco Totti avrebbe restituito all’ex moglie Ilary Blasi le sue preziose borse ma lei non gli avrebbe ancora restituito i Rolex.

Francesco Totti: le borse di Ilary Blasi

Durante l’estate Francesco Totti ha rilasciato una controversa intervista al Corriere della Sera affermando di aver sottratto delle borse e delle scarpe a Ilary Blasi dopo che lei avrebbe prelevato alcuni Rolex dalla sua cassaforte a seguito della loro rottura.

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore l’ex calciatore avrebbe restituito alla showgirl gli oggetti di sua proprietà mentre Ilary, a quanto pare, non si sarebbe ancora decisa a restituire gli orologi. Per adesso la questione resta soltanto un’indiscrezione e in tanti tra i fan dell’ex coppia si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Totti e Noemi usciti allo scoperto

Nel frattempo Francesco Totti ha deciso di uscire allo scoperto insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con cui farebbe coppia fissa da oltre un anno.

I due sono stati avvistati insieme durante una partita allo stadio e avrebbero trascorso insieme anche la festa di compleanno del calciatore (con i rispettivi figli). Secondo alcune fonti vicine a Francesco Totti l’ex calciatore sarebbe sereno accanto a Noemi e avrebbe intenzione di costruire con lei una nuova famiglia.

Ilary Blasi, dal canto suo, ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla sua separazione dal marito e non è dato sapere se oggi sia presente qualcuno di speciale al suo fianco.