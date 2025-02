Un tragico incidente a Creazzo

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Creazzo, un comune in provincia di Vicenza, dove una bambina di soli 10 anni è morta dopo essere stata travolta da un Suv. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio mentre la piccola si trovava sul marciapiede insieme al padre e al fratellino. L’automobilista, un uomo di 50 anni, è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico elevato, il che ha sollevato interrogativi sulla sua responsabilità nell’incidente.

Le conseguenze dell’incidente

Il tragico evento ha avuto conseguenze devastanti. Il fratello della vittima ha riportato ferite a una mano, mentre il padre è uscito illeso. Le condizioni della bambina, già critiche al momento del ricovero, sono peggiorate rapidamente, portando al suo decesso avvenuto mercoledì mattina. Questo incidente ha messo in luce non solo la vulnerabilità dei pedoni, in particolare dei bambini, ma anche la necessità di una maggiore attenzione alla guida, specialmente in condizioni di abuso di alcol.

Indagini in corso

La Procura di Vicenza ha avviato un’indagine per omicidio stradale, un reato che può comportare pene severe per chi causa la morte di una persona a causa di comportamenti negligenti alla guida. I carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno confermato che l’automobilista ha perso il controllo del Suv, uscendo dalla carreggiata e salendo sul marciapiede, dove ha travolto la bambina. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, specialmente in aree frequentate da pedoni.