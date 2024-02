Una tragedia ha colpito Niscemi, in Sicilia, quando un uomo di 31 anni ha perso la vita nella contrada Ulmo. Mentre passeggiava con il suo cane, l’animale è improvvisamente caduto in un pozzo profondo 15 metri. Nel tentativo disperato di salvare il suo amico a quattro zampe, il trentunenne è precipitato nel pozzo pieno d’acqua.

Muore mentre tenta di salvare il cane caduto in un pozzo: comunità sconvolta

Accanto a lui c’era un amico, che ha prontamente chiamato il 112 per richiedere aiuto. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco da Gela e dei sommozzatori provenienti da Palermo, tutti gli sforzi per salvare l’uomo sono stati purtroppo vani. La comunità è stata sconvolta da questa tragica perdita.

Episodio simile ad Avola, ma con un lieto fine

Nel Siracusano, si è verificato un episodio simile di recente. I vigili del fuoco di Noto sono intervenuti con successo per salvare un cane che era caduto in un pozzo situato nell’area dell’Oasi di San Francesco, lungo la strada che conduce ad Avola antica. La segnalazione è giunta intorno alle 16:30 da parte di alcuni residenti, che avevano udito i lamenti dell’animale, un randagio in difficoltà. Nonostante le lunghe e difficoltose operazioni di recupero, il randagio è stato infine tratto in salvo.

Trovato cadavere in un pozzo a Santa Venerina

Lo scorso gennaio i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo e acquatico del comando provinciale di Catania hanno recuperato il corpo senza vita di un anziano di 72 anni da un pozzo profondo circa 6 metri. Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’azienda di famiglia, situata in via Pennisi 24 a Santa Venerina, nel Catanese. La richiesta di soccorso è giunta dai familiari della vittima stessa. Sul luogo sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord di Catania, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme ai sanitari del servizio 118 e ai carabinieri del comando locale.