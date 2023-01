Tragedia a Roma: madre e figlia trovate morte in casa in due camere differenti dell'appartamento in cui vivevano a via Giulio Salvadori

Tragedia a Roma: madre e figlia trovate morte in casa e mistero sui due corpi di una 83enne e di una 54enne scoperti a Monte Mario dopo la segnalazione di un familiare.

Familiare che non sentiva le sue congiunte ormai da tempo e che dopo alcune telefonate a vuoto aveva chiamato la polizia. Purtroppo aveva avuto ragione e sua madre e sua sorella erano in casa prive senza vita, forse ormai da giorni. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 19 gennaio a Roma, all’interno di un appartamento in via Giulio Salvadori, in zona Monte Mario.

Madre e figlia trovate morte in casa

Da quanto si apprende intorno alle 17.15 è arrivata la segnalazione che ha condotto una volante sul posto.

Poliziotti, vigili del fuoco ed operatori di Ares 118 si sono trovati di fronte a una scena terribile: le due donne erano insieme, ma morte.

Senza vita in due differenti camere

I media spiegano che la madre, un’anziana di 83 anni, era in una stanza, mentre la 54enne figlia era riversa sul letto. Le indagini di polizia non escludono nessuna pista: dal malore al duplice suicidio all’omicidio-suicidio. Ad operare gli agenti del distretto di Primavalle, che hanno operato assieme ai colleghi della sezione Scientifica.