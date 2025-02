Un crimine sconvolgente a Vernio

Un tragico evento ha scosso la comunità di Vernio, in provincia di Prato, dove un giovane di 22 anni è sospettato di aver ucciso la madre, di 60 anni, a coltellate. La vicenda si è svolta all’alba, quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione in fiamme nella frazione di Montepiano, nei pressi del lago Fiorenzo. All’interno della casa, è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna, con evidenti segni di violenza.

Le circostanze del delitto

Secondo le prime ricostruzioni, la madre sarebbe stata aggredita con un coltello, riportando almeno tre ferite da arma da taglio. Dopo l’omicidio, il giovane avrebbe dato fuoco alla villetta, un gesto che ha sollevato interrogativi sulle sue motivazioni. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo, ma all’interno della casa hanno trovato il corpo esanime della vittima, segno di un atto di violenza inaccettabile.

Il profilo del sospettato

Il 22enne, che si trovava ancora nei pressi dell’abitazione al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, appariva in stato confusionale. È emerso che il giovane aveva una storia di problemi psicologici e riceveva supporto dai servizi sociali del Comune di Vernio. La sua situazione familiare era complessa, con il padre che non viveva con lui e la madre da tempo. Questo dramma familiare ha portato a una serie di eventi tragici che hanno culminato in un omicidio.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso, con la scientifica che sta analizzando la scena del crimine per determinare le esatte circostanze dell’incendio e dell’omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se il giovane abbia effettivamente provocato il rogo dopo aver commesso il delitto. La comunità di Vernio è sotto shock, e molti si chiedono come sia potuto accadere un simile orrore in un contesto apparentemente tranquillo.