Tragedia dei migranti a Crotone: recuperato il corpo della 70° vittima, è un bambino

Come purtroppo già era stato preventivato dalle autorità locali, si aggrava di ora in ora sempre di più il bilancio delle vittime della tragedia dei migranti Cutro, avvenuta fra sabato 24 e domenica 25 febbraio. Nelle scorse ore, le autorità sono riuscite a recuperare il corpo di un’altra vittima, appartenente ad un bambino che era a bordo della nave naufragata. Proprio in mattinata il corpo di un altro bimbo era stato ripescato dalle onde.

Il bilancio complessivo, almeno per questo momento, si attesta quindi su 70 vittime accertate: il timore, ad ogni modo, è che nelle prossime ore altri corpi senza vita verranno recuperati in mare lungo le coste di Crotone.

La procura indaga sul mancato soccorso ai migranti

Mentre continua a salire il numero dei corpi recuperati dalle autorità in mare, proseguono le indagini della a Procura della Repubblica di Crotone sul caso. Si sta infatti cercando di capire se la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza abbiano fatto tutto quello che era nelle loro responsabilità per salvare le vite dei naufraghi dopo l’avvistamento della loro imbarcazione da parte di Frontex. Stando alle prime ricostruzioni, sembra infatti che nessuna delle due autorità avesse preso in considerazione l’intervento di salvataggio. Gli scambi di informazioni fra i due Corpi saranno dunque vagliati nelle prossime ore da parte della Magistratura.