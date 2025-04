Un litigio tra padre e figlio culmina in una tragedia che segna un'intera comunità.

Un dramma inaspettato

Martedì pomeriggio, la frazione di Oltra, nel comune di Lamon, è stata teatro di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. Un litigio tra un padre e il suo giovane figlio, Riccardo Gaio, di soli 17 anni, ha avuto esiti fatali, portando a un omicidio-suicidio che ha lasciato tutti senza parole.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre, Vladislav, di 49 anni, avrebbe aggredito il figlio con un coltello, prima di togliersi la vita con una pistola utilizzata per il macello.

Le cause della lite

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che il conflitto tra padre e figlio era alimentato da tensioni familiari profonde. Riccardo, schieratosi dalla parte della madre, aveva cercato di difenderla dagli atteggiamenti persecutori del padre, che era stato denunciato per maltrattamenti. Questo clima di conflitto ha portato a scontri sempre più accesi, culminati nella tragica giornata di martedì. La madre, pur essendo separata, viveva ancora con l’ex marito per motivi economici, una situazione che ha contribuito a creare un ambiente teso e instabile.

La reazione della comunità

Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, annunciando un lutto cittadino in occasione dei funerali delle due vittime. La comunità è rimasta scioccata dall’accaduto, con molti residenti che si sono detti increduli di fronte a un evento così drammatico. La scoperta dei corpi è avvenuta grazie all’altra figlia della coppia, una minorenne che ha dato l’allarme, portando le autorità a intervenire. La Procura ha già avviato le indagini e ha disposto le autopsie per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.