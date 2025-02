Una perdita inaspettata

La comunità di Seriate, un comune in provincia di Bergamo, è stata scossa da una tragedia che ha colpito profondamente i suoi abitanti. Elisa Rota, 77 anni, e sua figlia Michela Vitali, 55 anni, sono decedute a distanza di poche ore l’una dall’altra, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Entrambe le donne erano malate da tempo, ma la rapidità con cui si sono verificate le loro morti ha colto tutti di sorpresa.

Il dolore della famiglia

Verusca Vitali, figlia e sorella delle defunte, ha dichiarato: “Stiamo cercando di elaborare ciò che è successo”. Le parole di Verusca esprimono il profondo dolore e la confusione che la famiglia sta vivendo in questo momento difficile. La morte di Michela, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, ha lasciato la madre Elisa ignara del tragico evento. Solo poche ore dopo, Elisa è deceduta all’hospice di Gorlago, creando un dramma familiare senza precedenti.

La reazione della comunità

Amici e conoscenti delle due donne hanno espresso il loro cordoglio, commentando: “Stiamo vivendo giorni tremendi, non ci sono parole per il dolore che stiamo provando”. La comunità di Seriate si è unita nel lutto, ricordando le due donne come persone forti e resilienti. Don Mario Carminati, parroco di Seriate, ha affermato: “Hanno lottato”, sottolineando il coraggio mostrato da madre e figlia durante le loro malattie. La loro storia è un esempio di come la vita possa riservare colpi inaspettati, ma anche di come l’amore familiare possa essere una fonte di forza nei momenti più bui.