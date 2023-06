Dalle prime informazioni l’uomo avrebbe ucciso a coltellate la compagna e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita.

Uccide la compagna

Il tragico episodio è avvenuto oggi, 9 giugno, in un appartamento di via XX Settembre a Incisa Sapaccino in provincia di Asti intorno alle 13:00. Il movente resta sconosciuto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Da quanto si apprende l’uomo ha ucciso la sua compagna con un coltello. L’assassino è Paolo Riccone di 50 anni. Il personale del 118 lo ha trasportato all’ospedale di Asti.

Sul posto si sono recati, oltre agli operatori del 118, i carabinieri, la Scientifica e i vigili del fuoco.

Era tornato in Piemonte per assistere il padre

La donna che è stata uccisa è di origini milanesi. Il movente del delitto resta ignoto al momento. L’uomo lavorava a Roma ed era rientrato in Piemonte per assistere il padre infermo, quest’ultimo deceduto il 2 maggio scorso.

Matteo Massimelli, sindaco di Incisa ha detto: “Siamo sconcertati per ciò che è successo nel nostro tranquillo paese“.

