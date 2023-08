Tragedia questa mattina nel carcere di Lauro (casa circondariale con custodia attenuta per madri detenute), nella provincia di Avellino. Una donna di 37 anni ha tentato il suicidio ingerendo della candeggina.

A prestare i primi soccorsi alla donna sono state altre detenute della casa circondariale e agenti della Polizia Penitenziaria. La 37enne è stata, successivamente, trasportata nell’ospedale di Avellino dove è ricoverata in condizioni di salute gravi.

La dinamica

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara: al momento, non è noto come la 37enne sia riuscita ad entrare in possesso della candeggina e, successivamente, ad ingerirla, nel tentativo di togliersi la vita.

Il carcere di Lauro, nella provincia di Avellino, è una casa circondariale con custodia attenuta per madri detenute.

I soccorsi

La donna detenuta è stata inizialmente soccorsa da altre detenute e dalle agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio nella casa circondariale irpina: La donna è stata trasportata all’ospedale Giuseppe Moscati di Avellino dove, giunta in codice rosso, è stata ricoverata. Le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi.

