Dramma nel carcere di Velletri, dove un detenuto è stato brutalmente ucciso dal suo compagno di cella. Il terribile omicidio sarebbe avvenuto al termine di una furiosa lite tra i due.

Carcere di Velletri, detenuto uccide il compagno di cella

Il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece ha commentato l’accaduto, ricordando che il killer sarebbe affetto da problemi psichiatrici e non era nuovo ad aggressioni simili. Solo qualche tempo fa, infatti, l’uomo aveva colpito un poliziotto in servizio nel medesimo carcere dove è avvenuto l’omicidio: “Quanto accaduto deve far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress durante l’espletamento del proprio servizio”- Ha affermato Capece, che poi prosegue – “Il disagio mentale, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri.”

Grave situazione nella penitenziaria: cosa sta succedendo

Capece denuncia una situazione particolarmente grave per la penitenziaria che prosegue ormai da tempo: “Nelle carceri non ci sono persone preparate per gestire queste problematiche, mancano strutture adeguate e protocolli operativi. La polizia penitenziaria non ce la fa più a gestire questa situazione e nei prossimi giorni valuterà se indire lo stato di agitazione. L’effetto che produce la presenza di soggetti psichiatrici è causa di una serie di eventi critici che inficiano la sicurezza dell’istituto oltre all’incolumità del poliziotto penitenziario.”