Battipaglia, shock in ospedale: paziente muore dopo caduta in Pronto soccorso

Battipaglia, shock in ospedale: paziente muore dopo caduta in Pronto soccorso

Tragedia all’ospedale di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un uomo di 63 anni è morto dopo una caduta all’interno del Pronto soccorso. La Polizia sta indagando.

Tragedia in ospedale a Battipaglia: paziente muore dopo caduta in Pronto soccorso

Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Il corpo dell’uomo è stato trovato riverso sul pavimento, probabilmente a seguito di una caduta. Le forze dell’ordine stanno già indagando per far luce su quanto accaduto e per stabilire le cause del decesso del 63enne.

Tragedia in ospedale a Battipaglia: il 63enne era affetto da patologie pregresse

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove un uomo di 63 anni è stato ritrovato steso sul pavimento morto. Secondo le prime informazioni, l’uomo era già noto per le sue condizioni di salute critiche a causa dell’abuso di alcol e per una situazione sociale fragile. Il 63enne avrebbe inoltre più volte rifiutato l’assistenza medica. Sulla vicenda, come detto, sta indagando la Polizia, al fine di far luce su quanto sia accaduto e soprattutto stabilire quali siano state le cause del decesso dell’uomo.