Ferruccio Paolo Carminati (53 anni) residente a Osio Sotto, è stato tragicamente colpito mentre si trovava in sella alla sua Yamaha lungo via Stezzano a Bergamo. Un ramo di pioppo si è improvvisamente abbattuto sulla strada, probabilmente destabilizzato dai forti venti dei giorni precedenti. L’incidente ha portato alla perdita di una vita, sconvolgendo la comunità locale.

Un’assurda fatalità ha colpito la zona tra Bergamo e Stezzano il pomeriggio del 17 aprile, intorno alle 17:00, lungo il tratto di statale del Tonale compreso tra la rotonda del Kilometro Rosso e quella d’accesso alla circonvallazione di Stezzano. Un pioppo con il tronco danneggiato è crollato, indebolito dal vento intenso del giorno precedente, colpendo mortalmente Il signor Ferruccio Paolo Carminati.

L’impatto è stato così violento da deformare casco della vittima. Il 53enne risiedeva in via San Donato a Osio Sotto. Oltre alla sua Yamaha, un’auto Toyota è stata coinvolta nell’incidente: un ramo ha colpito il cofano, senza conseguenze per il conducente.

Chi percorre la strada in direzione della città, come descritto dal Corriere Bergamo, trova sulla sinistra una striscia di terreno con piante giovani seguita da una pista ciclabile, mentre sulla destra si estende un viale di imponenti pioppi, oltre al confine dell’Istituto sperimentale di cerealicoltura.