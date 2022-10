Tragico incidente a Catania: morto un giovane di 19 anni

Due 19enni di Catania vittime di un tragico incidente in moto: uno dei due è morto, mentre l'altro è attualmente ricoverato al Policlinico.

Tragico incidente in una frazione di Catania, in cui Mario Filetti, giovane di 19 anni, ha perso la vita; ricoverato anche un suo coetaneo coinvolto nel sinistro.

Terribile incidente stradale nella metropoli di Catania

È accaduto tutto alle porte di Aci San Filippo, frazione della città di Catania, dove all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna, a seguito di un tragico incidente stradale, è morto un ragazzo di soli 19 anni, Mario Filetti, originario di Aci Catena.

Il giovane era a bordo di una motocicletta, insieme ad un altro ragazzo, suo coetaneo. I due sono stati trasportati al pronto soccorso del Cannizzaro. Qui è morto Filetti poco dopo il ricovero, mentre il passeggero, anche lui di 19 anni, è stato trasferito al Policlinico di Catania.

La ricostruzione dell’incidente e le indagini

Sono attualmente in corso le indagini per accertare la dinamica del sinistro, che sembra essere autonomo, ma che proseguono per accertare il coinvolgimento o meno di altri mezzi. Sono condotte dal Comando della Polizia locale di Aci Catena.

Non è ancora chiaro chi dei due 19enni fosse alla guida della moto, ma quel che è certo è che ad aggravare la caduta è stato l’impatto con uno spartitraffico.