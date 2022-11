Travolta da un cavallo: 53enne ferita gravemente e trasportata d'urgenza in ospedale a Cattinara dove si trova in prognosi riservata

Travolta da un cavallo: 53enne ferita gravemente dopo che in provincia di Treviso la donna è stata colpita dall’animale all’interno di un bosco del Carso.

L’incidente si è verificato nell’area boschiva di Gabrovizza e la vittima sarebbe in gravi condizioni. Non è stata ancora fatta chiarezza sulla dinamica dei fatti e i media ipotizzano che il cavallo, di proprietà della stessa vittima, per cause non ancora accertate, si sia imbizzarrito.

Travolta da un cavallo e ferita gravemente

Poi, in preda allo spavento, il cavallo avrebbe iniziato a scalciare e così avrebbe colpito la donna con violenza al capo e al torace.

Sul posto è giunto a razzo il personale del 118, allertato dagli operatori del Nue 112 ai quali è giunta una chiamata di soccorso. Il team medico è arrivato sul posto da Opicina e da Santa Croce con una ambulanza e una automedica.

Severo trauma cranico per la vittima

Secondo quanto trapela alla 53enne sarebbero stati diagnosticati un grave trauma cranico e un trauma toracico. La vittima è stata immediatamente intubata sul posto e poi trasportata all’ospedale di Cattinara, dove è stata ricoverata.

Sul luogo dell’incidente per rilievi ed indagini su cause e dinamiche sono giunti anche i carabinieri della territoriale.