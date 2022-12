Travolto dall'albero che stava tagliando: muore pensionato

Orrore il Lombardia dove un pensionato viene travolto dall’albero che stava tagliando e muore.

Da quanto si apprende Patrizio Gervasoni schiacciato dal grosso fusto in una località della Bergamasca. La vittima era un pensionato di 67 anni e sarebbe stato travolto dal tronco di un albero che stava tagliando a San Giovanni Bianco. Lì viveva Patrizio Gervasoni. Tutto è accaduto all’improvviso in un bosco di proprietà del 67enne. Il sito della tragedia si trova nei pressi della strada comunale che porta alla frazione San Gallo.

Travolto dall’albero che stava tagliando

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri operanti sul caso Gervasoni aveva raggiunto il bosco e lasciato l’auto sulla strada. Da quanto rilevato il pensionato aveva due motoseghe e un cavo per il taglio dell’albero. In un primo momento il 67enne avrebbe raccolto della legna da ardere, poi la sua attenzione sarebbe stata attirata da un albero al centro di un “avvallamento, su terreno molto fangoso e in pendenza”.

Il taglio e la caduta “sghemba”

Come spiega Il Giorno durante il taglio infatti il tronco, “di un diametro di circa mezzo metro e lungo alcuni metri”, non ha preso la direttrice di caduta opposta al tagliatore ed ha centrato l’uomo, per cui ogni soccorso è stato vano. A dare l’allarme il fratello Giuseppe. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri di Zogno.