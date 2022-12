Tre donne sequestrate e violentate: 8 arresti a Modena nei confronti di alcune persone che avevano offerto un passaggio in auto alle vittime

Orrore in Emilia Romagna e tre donne sequestrate e violentate: 8 arresti a Modena.

Il terribile episodio è avvenuto a Novi con i carabinieri della territoriale che hanno fermato un gruppo di cittadini pakistani accusati di aver violentato tre donne di nazionalità filippina ed una quarta persona di sesso maschile. Dopo una segnalazione dei residenti si è scoperto che le tre vittime sono state tenute in ostaggio per una notte intera da persone di origine pakistana.

Tre donne sequestrate e violentate

In quel tremendo frangente due delle vittime hanno chiesto aiuto ai passanti “tentando di uscire da una finestra mentre gli uomini dormivano”, come spiega Open.

Le vittime hanno fra i 50 ed i 32 anni e sono state vittime del sequestro e della violenza sessuale. Con loro “un giovane di cui non si conosce l’età e che sarebbe figlio di una delle due donne”, parrebbe stuprato anch’esso.

Il passaggio in auto e le violenze brutali

Sul posto sono accorsi i carabinieri egli operatori del 118 che hanno avvalorato le violenze. Da quanto si apprende le vittime avrebbero riferito di trovarsi nel Modenese per turismo e di essere finite in quel casolare dopo aver accettato un passaggio in auto da alcuni pakistani.