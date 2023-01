Tre scioperi aerei oggi: cosa rischiano i viaggiatori e dove

Due scioperi a Linate e uno nazionale nei servizi aerei: previsti ritardi e cancellazioni dei voli per la giornata di oggi 27 gennaio 2023

Aeroporti in stop: si fermano i lavoratori dei servizi a terra.

Nella giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, sono stati indetti due scioperi a Linate e uno a livello nazionale, indetti da Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl nazionali. Previsti ritardi nei voli e nella riconsegna dei bagagli.

Quali sono i servizi che si fermano?

Giornata complicata quella di oggi per chi si sposta in aereo, soprattutto per chi parte o arriva dagli scali milanesi di Malpensa e Linate. A fermarsi è il personale di terra e i servizi interessati dallo sciopero riguardano la biglietteria, il check-in, il carico e lo scarico dei bagagli.

Se a livello nazionale si fermano per tutto il giorno i lavoratori di Cub trasporti e Usb, a Linate scioperano i dipendenti al check-in di Swissport per tutta la giornata. Sempre a Linate, dalle 10:30 alle 14:30, si fermano gli addetti di Airport Handling, operai compresi.

Le cause alla base dello sciopero

A Linate Swissport, che ha preso in gestione le attività di handling dell’ex Alitalia, lamenta un peggioramento del contratto.

I lavoratori Cub e Usb chiedono, invece, il rinnovo del contratto scaduto da sei anni. Le conseguenze per i viaggiatori sono legate soprattutto al rischio di lunghe attese ai check-in e al ritiro bagaglio una volta atterrati. Possibile un effetto domino con ritardi nei voli e, nel peggiore dei casi, cancellazioni.