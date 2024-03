Tredicenne muore colpita da un calcio di cavallo al maneggio in cui si allenava

La comunità di San Martino in Rio, provincia di Reggio Emilia, è sconvolta dalla tragica morte di Arianna Giaroli, una ragazza di soli 13 anni originaria di Carpi. La giovane è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dove era stata trasportata in elicottero in seguito a un gravissimo incidente avvenuto al maneggio Il Vigneto.

L’incidente nel maneggio

Arianna stava camminando accanto a un cavallo quando è stata colpita da un violento calcio dell’animale. L’incidente è avvenuto mentre era in compagnia di un’amica della stessa età, che ha immediatamente allertato l’istruttrice del maneggio. La ragazza è stata trovata a terra priva di sensi e le sue condizioni sono state subito giudicate estremamente gravi.

Il dolore della comunità

L’istruttrice del maneggio ha raccontato con dolore l’accaduto, descrivendo l’orrore del momento. Nonostante gli sforzi dei medici del Maggiore di Parma, che hanno tentato disperatamente di salvarle la vita, Arianna è stata dichiarata in stato di morte cerebrale intorno alle 13 di oggi.

Questa tragedia ha gettato nel dolore non solo i familiari di Arianna, ma anche tutta la comunità di Carpi e coloro che frequentavano il maneggio, dove la ragazza si allenava da diversi anni. Il dolore è palpabile tra gli amici e il personale del maneggio, che non si sarebbero mai aspettati una fine così tragica per una ragazza così giovane e promettente.