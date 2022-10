Tremendo schianto frontale sulla Porrettana: morto 20enne volontario della Croce Verde

Federico aveva solo 20 anni, era uno stimato volontario della squadra locale dei soccorsi: è deceduto in un incidente nella serata di sabato

Aveva solo 20 anni ed un maledetto incidente d’auto se lo è portato via. Si è spento così, per ragioni ancora in fase di accertamento, un giovane volontario. Ne dà notizia La Nazione raccontando anche un particolare che rende l’intera vicenda ancor più drammatica: a trovare per primo il corpo senza vita di Federico Borraggini, è stato il papà Roberto, che si trovava in un veicolo davanti al suo e che è tornato a cercarlo in strada non vedendolo arrivare.

Incidente sulla Porrettana, morto un giovane volontario

Padre e figlio abitavano nel comune di Sambuca Pistoiese: secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel tratto stradale tra Bellavalle e Corniolo, al chilometro 25 della Porrettana, si è verificato lo schianto probabilmente, ma è ancora tutto da accertare, dopo che il 20enne ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro un altro mezzo proveniente dal senso opposto di marcia.

Uno schianto tremendo in sguito al quale Federico è rimasto esanime nel veicolo e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica ed utilizzando anche un defibrillatore, non è riuscito a salvarsi, troppo gravi i traumi riportati.

20enne morto in incidente: la ricostruzione dei fatti

Il dramma si è consumato nella serata del 22 ottobre, intorno alle 19.30 mentre il ragazzo stava guidando la sua Fiat Panda, percorrendo il tratto di strada in salita ed il papà si trovava poco più avanti di lui su un secondo veicolo.

L’impatto contro un Suv Range Rover è stato frontale ed estremamente violento: i paramedici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il ragazzo salvo poi non poter far altro che dichiararne il decesso.

Federico era molto conosciuto a Sambuca anche perchè volontario della locale Croce Verde impegnato, lui stesso, nel prestare soccorso alle persone. Aveva iniziato con il servizio civile proseguendo il suo percorso; anche il padre era molto legato all’associazione in quanto era un dipendente, impegnato nel servizio mortuario. Dunque sul posto sono intervenuti proprio gli altri volontari della Croce Verde insieme al papà che, giunto a casa e non vedendo arrivare il suo ragazzo, è subito tornato indietro a cercarlo.