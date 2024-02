Dal 1 marzo i passeggeri delle Frecce Trenitalia potranno portare gratuitamente massimo due bagagli. Inoltre le biciclette dovranno essere risposte in apposite sacche. La sanzione per chi viola le misure è di 50 euro.

Nuove disposizioni per i bagagli

Da inizio marzo non sarà possibile portare più di due valige a bordo delle Frecce. Inoltre dovranno essere rispettate delle misure specifiche. Se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio standard e premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non dovrà essere superiore a 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 centimetri). Se invece si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio executive e business, la somma delle dimensioni totali del bagaglio non deve essere superiore a 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 centimetri).

Nuove disposizioni per le biciclette

Sono previste anche nuove regole per le biciclette. Se ne potrà portare a bordo solo una a condizione che sia opportunamente chiusa e riposta in un’apposita sacca, le cui dimensioni non devono essere superiori a 80x110x45 centimetri. La bicicletta dovrà essere collocata esclusivamente negli appositi spazi dedicati ai bagagli e non si può riporre la sacca in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. Stesso discorso anche per i monopattini.