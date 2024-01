Attimi di paura a Trento: una donna è stata investita da un’auto la cui conducente ha sbandato ed è finita sul marciapiede. Feriti anche il figlio di 8 anni e un bimbo di quattro mesi che si trovava sul passeggino che la 31enne spingeva.

La ricostruzione

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, una mamma di 31 anni, insieme ai due figli, uno di 8 anni e l’altro di pochi mesi, camminava lungo un marciapiede in via Einaudi, a Trento, quando è stata investita da una Citroen C1 con alla guida una donna di circa 55 anni. Per cause ancora da accertare, la 55enne alla guida della macchina, che proveniva dal lato opposto, ha perso il controllo della vettura dopo una svolta ed è finita sul marciapiede, travolgendo così la 31enne e i due bambini.

Trasportata all’ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze che hanno portato d’urgenza i tre feriti all’Ospedale Santa Chiara di Trento. La donna è arrivata nella struttura in codice rosso, mentre il figlio di 8 anni è stato ricoverato in terapia intensiva. Ferito, ma non in gravi condizioni, il neonato.

