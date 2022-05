Trolley da viaggio: i migliori per le nuove normative

Dai modelli flessibili e rigidi a quell con stampe e colori brillanti, sono i trolley da viaggio da scegliere tra varie tipologie presenti sul mercato.

L’estate sta per arrivare e sono già tanti coloro che stanno prenotando le vacanze estive. Per poter partire, si ha bisogno dei migliori trolley da viaggio che bisogna rispettino determinate normative sulle compagnie aeree. Vediamo quali sono queste normative e i migliori modelli per viaggiare in sicurezza e tenendo conto del regolamento a bordo.

Trolley da viaggio: normative

Al momento di partire, bisogna anche considerare quali sono le normative riguardo i trolley da viaggio in modo da rispettare il regolamento per un viaggio più sicuro. Bisogna che i trolley da viaggio rispettino determinate dimensioni e il peso richiesto dalla compagnia. Le dimensioni di questo accessorio, insieme al peso, sono un po’ cambiate rispetto a prima.

Prima di incorrere in pagamenti eccessivi o problemi, è bene capire quali siano le ultime normative in tema.

Alcune compagnie aree consentono di portare, insieme al trolley da viaggio, anche una piccola borsa o zainetto. La compagnia Easyjet ha cambiato le normative per questo accessorio da viaggio.

In base a quanto afferma la nota compagnia aerea, ai viaggiatori è consentito portare sull’aereo un trolley da viaggio di dimensioni 55x40x20 cm. Se si vuole portare con sé un bagaglio più grande è bene farlo presente e aggiungerlo al pagamento al momento della prenotazione del volo.

Ogni passeggero può trasportare un solo bagaglio a mano con dimensioni non superiori a quelle menzionate.

Non ci sono limiti di peso, ma il regolamento può variare a seconda della compagnia aerea con cui si viaggia. Per questa ragione, è sempre importante valutare attentamente quale modello scegliere e soprattutto leggere attentamente il regolamento delle varie compagnie aeree in modo da rispettare le regole a bordo.

Trolley da viaggio: modelli e normative

Scegliere il trolley da viaggio non è facile, considerando che sono tantissimi i modelli che si possono portare sull’aereo. Le varie tipologie si distinguono per le dimensioni, i materiali, la forma e anche i colori. Da un lato bisogna considerare l’aspetto estetico, mentre dall’altro non bisogna escludere fattori quali capienza, ma anche tasche o cerniere.

Ci sono modelli sia rigidi che morbidi. I primi risultano essere molto più resistenti e in grado anche di sopperire a eventi atmosferici quali pioggia e umidità, mentre l’altro modello è più adatto e facile da maneggiare, soprattutto se si affrontano viaggi di media durata. Si consiglia poi di optare per un modello dal manico estendibile per un movimento maggiormente fluido.

Sul mercato vi sono trolley da viaggio con due ruote adatte per terreni accidentati, mentre i modelli con 4 ruote si adattano molto bene per le lunghe distanze. Si consiglia di optare per un trolley che sia leggero con peso che oscilli tra i 2.2 e i 4 kg, anche in base a quanto richiedono le varie normative.

I vari modelli si ispirano a tinte fluo, colori brillanti o anche alla pop art oppure a nuance che tendono a rinnovarsi di stagione in stagione. Per i viaggi brevi o di lavoro, si può optare per trolley da viaggio glamour, che sono leggeri e resistenti al tempo stesso. Le compagnie aeree optano per portare un trolley di dimensioni piccole.

Trolley da viaggio Amazon

Un accessorio fondamentale per la vacanza disponibile in tantissimi modelli a basso costo sul sito di Amazon. Se si clicca sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto stiliamo una classifica de migliori trolley da viaggio che sono tra i più richiesti e venduti dagli utenti di questo e-commerce.

1)Cabin Go 5595 trolley borsone da viaggio

Un trolley dal peso di 37 litri con due ruote, molto leggero, ma grande e capiente. Perfetto per i voli low cost delle principali compagnie aeree: easyjet, Ryanair, Eurowings, Volotea, ecc. L’interno presenta delle tasche e una zip. Si può abbinare a borse e zaini di questo marchio. Disponibile nei colori nero, blu, grigio e rosso con sconto del 20%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Trolley Invicta Primerose

Un modello del noto marchio Invicta con capacità da 35 litri con barra singola telescopica da doppia regolazione. Ha gli spallacci a scomparsa per garantire il massimo comfort e anche protezione. Lo schienale è imbottito e rivestito in tessuto. Ha tasche. Disponibile nei colori nero e rosa in vendita con il 29%. Il prodotto più venduto del momento.

3)Kesser set di tre valigie da viaggio

Sono valigie rigide dal guscio rigido che proteggono da urti e graffi. Il guscio rigido è in plastica ABS flessibile. Hanno un design pratico con la maniglia telescopica da regolare in altezza. Sono un set di tre valigie con ruote girevoli e con lucchetto incorporato per dare sicurezza. Disponibile nei colori antracite, champagne e nero.

