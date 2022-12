Trovato l’accordo tra Johnny Depp e Amber Heard: si chiude la causa multimilionaria per diffamazione

Gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard hanno trovato un accordo sulla causa per diffamazione intentata dall’attore contro l’ex moglie.

La donna dovrà versare alla parte lesa 10 milioni di dollari.

Trovato l’accordo tra Johnny Depp e Amber Heard

Si è conclusa la causa multimilionaria per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro la sua ex moglie Amber Heard: a svelare la fine della disavventura legale è stata la stessa attrice che ha dichiarato di aver trovato un accordo. In particolare, Heard ha fatto un annuncio ufficiale postato un messaggio su Telegram e su tutti i suoi canali social.

“Dopo una lunga riflessione ho preso la decisione difficile di concludere l’accordo”, ha scritto l’attrice. L’ex moglie di Depp, quindi, è stata condannata a versare 10 milioni di dollari all’artista che ha dato il volto a personaggi iconici come il capitano Jack Sparrow nella saga de I Pirati dei Caraibi.

Si chiude la causa multimilionaria per diffamazione: l’annuncio dell’attrice

Nel post condiviso da Heard, si legge: “Dopo aver riflettuto a lungo, ho preso la decisione molto difficile di patteggiare la causa per diffamazione intentata contro di me dal mio ex marito in Virginia – e ha aggiunto –.

È importante per me dire che non ho mai scelto questo. Ho difeso la mia verità e così facendo la mia vita come la conoscevo è stata distrutta. Il vilipendio che ho subito sui social media è una versione amplificata dei modi in cui le donne vengono rivittimizzate quando si fanno avanti. Ora ho finalmente l’opportunità di emanciparmi da qualcosa che ho tentato di lasciare più di sei anni fa e a condizioni che posso accettare.

Non ho fatto alcuna ammissione. Non è un atto di concessione. Non ci sono restrizioni o bavagli per quanto riguarda la mia voce in futuro”.