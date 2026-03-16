La Spezia è sotto choc per il decesso di Paolo Pazzaglia, 52 anni, ex candidato sindaco più volte in corsa per la carica, trovato morto lungo la strada litoranea che conduce alle Cinque Terre. Le cause sono ancora al vaglio degli investigatori.

Trovato morto Paolo Pazzaglia: è mistero sul decesso dell’ex candidato sindaco

Come riportato dall’Ansa, il drammatico episodio ha scosso La Spezia: Paolo Pazzaglia, 52 anni, noto per essere stato più volte candidato sindaco, è stato ritrovato senza vita lungo la strada litoranea che collega la città alle Cinque Terre. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo accanto all’auto. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Pazzaglia non c’è stato nulla da fare. La sua scomparsa ha sorpreso la comunità locale, dove era conosciuto sia per la sua attività politica sia per la sua aspirazione a partecipare alle elezioni comunali del 2027, anche se la sua eventuale candidatura era incerta a causa di vicende giudiziarie in corso.

Trovato morto Paolo Pazzaglia: controversie giudiziarie e indagini in corso

Negli ultimi mesi, Pazzaglia era finito al centro dell’attenzione mediatica per un’indagine della Procura della Spezia, che lo vedeva coinvolto con l’ipotesi di reati quali atti persecutori, diffamazione e diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito, a seguito di una denuncia presentata dalla sua ex compagna. L’uomo aveva negato ogni addebito, contestando anche la presunta sottrazione di file dal proprio computer.

Attualmente la Questura della Spezia ha avviato accertamenti per chiarire le cause della morte, senza escludere alcuna pista.