Il raggiro delle finte sordomute

Recentemente, un episodio di truffa ha scosso un centro commerciale di Arese, nei pressi di Milano. Due donne, fingendosi sordomute, hanno tentato di raccogliere fondi con l’inganno, presentando falsi certificati di invalidità. Questo caso ha messo in luce un fenomeno sempre più diffuso, dove i malviventi sfruttano la buona fede delle persone, in particolare degli anziani, per ottenere denaro in modo fraudolento.

La reazione delle forze dell’ordine

Le due truffatrici, di origine romena e con precedenti penali, hanno scelto come vittime due carabinieri fuori servizio, un padre e un figlio. La loro prontezza ha portato all’immediata segnalazione dell’accaduto ai colleghi, che hanno avviato le indagini. Durante il controllo, sono stati trovati 180 euro in contante, ritenuti il provento delle truffe, insieme a diversi documenti falsi. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare tali attività illecite.

Come riconoscere le truffe

Secondo l’Ente Nazionale Sordi (Ens), i truffatori utilizzano tecniche sofisticate per ingannare le vittime. Spesso mostrano documenti falsi che attestano una presunta disabilità e affermano di raccogliere fondi per cause benefiche. La documentazione è spesso accompagnata da moduli in italiano e inglese, progettati per sembrare autentici. Tuttavia, è fondamentale essere cauti e non cedere alla pressione. L’Ens consiglia di non donare denaro né firmare alcun documento in situazioni simili. È importante segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi tentativo di truffa.

La responsabilità dei cittadini

La responsabilità di prevenire queste truffe non ricade solo sulle forze dell’ordine, ma anche sui cittadini. Essere informati e consapevoli dei rischi è il primo passo per proteggersi. È fondamentale diffondere la conoscenza riguardo a queste pratiche ingannevoli, in modo che le persone, specialmente le più vulnerabili, possano riconoscere i segnali di allerta. La comunità deve unirsi per contrastare questi comportamenti disonesti e garantire un ambiente più sicuro per tutti.