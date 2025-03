Il volto di un professionista abusato dai truffatori

Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe online ha assunto proporzioni allarmanti, coinvolgendo anche figure di spicco nel campo della medicina. Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è uno dei professionisti la cui immagine è stata sfruttata per promuovere prodotti fraudolenti. In un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, Bassetti ha raccontato come la sua faccia sia stata utilizzata per pubblicizzare farmaci e rimedi miracolosi, promettendo cure per malattie come il diabete o addirittura il recupero della vista tramite semplici intrugli come miele e limone.

La denuncia di un medico in prima linea

Il dottor Bassetti ha evidenziato che già dal 2022 ha iniziato a ricevere segnalazioni da parte di pazienti confusi, desiderosi di acquistare prodotti che credevano fossero sponsorizzati da lui. “Ho ricevuto telefonate da persone che cercavano la crema che io avrei dovuto promuovere sui social”, ha spiegato. Questo fenomeno non solo danneggia la reputazione del medico, ma crea anche confusione e disillusione tra i pazienti, molti dei quali, soprattutto gli anziani, non hanno familiarità con il mondo digitale e cadono facilmente nelle trappole dei truffatori.

La difficoltà di combattere le truffe online

Bassetti ha sottolineato la frustrazione di non riuscire a fermare queste pratiche ingannevoli. “Ogni giorno ricevo chiamate da persone che lamentano l’inefficacia di medicinali che non ho mai promosso”, ha dichiarato. La situazione è aggravata dall’uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale, che permette ai truffatori di creare contenuti falsi che sembrano autentici. “Io non vendo nulla, qualsiasi proposta che vi giunga da Matteo Bassetti sui social è una truffa. Il modo migliore per difendersi è non rispondere e non acquistare nulla”, ha avvertito il medico, invitando alla cautela e alla verifica delle fonti prima di fidarsi di informazioni online.