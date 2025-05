Trump propone la riapertura di Alcatraz: la rivelazione e le ragioni in un post su Truth

Domenica sera, Donald Trump ha lanciato una proposta che ha subito catturato l’attenzione: la riapertura e la modernizzazione di Alcatraz, una delle prigioni più celebri al mondo. Attraverso un post su Truth Social, l’ex presidente ha condiviso la sua visione per riportare in vita l’iconico istituto penitenziario, chiuso definitivamente nel 1963.

Oggi, Alcatraz è una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco, ma Trump ha proposto di riaprirla “ampliata e ricostruita”. Un tempo considerata la prigione più sicura d’America, grazie alla sua posizione su un’isola circondata da acque, Alcatraz non ha mai registrato evasioni ufficiali, sebbene cinque prigionieri siano stati dichiarati dispersi e annegati. La struttura fu chiusa nel 1963 per motivi economici, poiché la sua gestione costava tre volte più rispetto ad altre prigioni federali.

“Alcatraz ha chiuso i battenti come penitenziario federale più di sessant’anni fa. Ora è un parco nazionale molto popolare e un’importante attrazione turistica. La proposta del Presidente non è poi così seria”.

Conosciuta anche come “The Rock”, Alcatraz, situata nella Baia di San Francisco, ha avuto diverse trasformazioni nel tempo: da fortezza militare a prigione federale di massima sicurezza nel 1934, ospitando criminali celebri come Al Capone, George “Machine Gun” Kelly e Robert Stroud, l’”uomo degli uccelli di Alcatraz”, poiché durante la detenzione scrisse due libri scientifici sul trattamento delle malattie degli uccelli.

“Per troppo tempo, gli Stati Uniti d’America sono stati vittime di criminali feroci, violenti e recidivi, la feccia della società, che non porteranno altro che miseria e sofferenza. Per questo ordino all’ufficio preposto, insieme al Dipartimento di Giustizia, all’FBI e al Dipartimento degli Interni di riaprire, espandere sostanzialmente e ricostruire Alcatraz per rinchiudere i criminali più pericolosi e violenti”.