Trump: “Risolverò la guerra in Ucraina in 24 ore con Zelensky e Putin”

Candidato alle elezioni del 2024, Donald Trump ha rilasciato un’intervista durante la quale ha affermato di poter risolvere la guerra in Ucraina in appena 24 ore, parlando con il leader di Kiev Volodymyr Zelensky e con quello del Cremlino Vladimir Putin.

C’è ovviamente spazio anche per la guerra in Ucraina nella campagna elettorale dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Il politico repubblicano, infatti, ha garantito alla popolazione americana che, quando sarà rieletto, porrà fine al conflitto russo-ucraino in sole 24 ore.

“Se non sarà risolta, io dovrò risolverla in 24 ore con Zelensky e Putin”, ha detto l’ex presidente in occasione di un’intervista rilasciata a Fox News.

Nel caso in cui The Donald dovesse vincere le elezioni nel 2024, si insedierebbe nuovamente alla Casa Bianca a partire da gennaio 2025.

Per l’ex presidente, la risoluzione del conflitto “è molto facile”

In relazione alla guerra in Ucraina, tuttavia, Trump ha asserito ai microfoni di Fox News di avere le idee molto chiare. Rimarcando di conoscere “molto bene” il presidente russo Vladimir Putin, l’ex inquilino della Casa Bianca ha asserito: “Si deve svolgere un negoziato molto facile ma non voglio dirvi quale, altrimenti poi non lo posso usare. Ma è molto facile – ha ribadito –. Risolverò le cose in un giorno, la pace tra di loro. Ora siamo già ad un anno e mezzo, è molto lungo, non riesco ad immaginare che non succeda niente”.

Infine, Trump ha concluso, affermando: “La cosa cruciale è che si deve fermare la guerra perché si sta obliterando l’Ucraina”.