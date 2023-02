Trump stronca Rihanna: "Fallimento"

Tra Rihanna e Donald Trump non corre buon sangue e dopo l’esibizione della cantante al Super Bowl l’ex presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro di lei.

Donald Trump contro Rihanna

Rihanna ha attirato su di sé l’attenzione mondiale con la sua esibizione al Super Bowl dove per altro ha mostrato per la prima volta il suo secondo pancione (la cantante infatti è in attesa del suo secondo figlio). Donald Trump, contro cui Rihanna si è scagliata più volte nei mesi scorsi, è intervenuto in merito all’esibizione della cantante stroncandola senza giri di parole.

“Posso dire che il suo è stato un fallimento epico.

Rihanna ha offerto, senza dubbio, la peggiore esibizione dell’halftime show della storia del Super Bowl: questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra nazione, che è già in serio declino, con le sue parole ripugnanti ed offensive”, ha dichiarato l’ex presidente americano, a cui la popstar per il momento ha preferito non replicare.

Nei gironi scorsi contro Rihanna si era scagliato anche il membro del Congresso del Texas Ronny Jackson, che aveva scritto via social: “Rihanna in passato ha scritto ‘F *** Donald Trump’ su un’auto al Cadillac Ranch di Amarillo.

Ha fatto carriera vomitando assurdità degenerate mentre parla male dell’America ogni volta che ne ha l’occasione.”

In tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Rihanna romperà il silenzio in merito alla questione.