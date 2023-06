400 anni di carcere: è la pena massima che Trump potrebbe ricevere per le accuse federali.

Donald Trump ha commentato le 37 accuse federali a suo carico di fronte ai suoi sostenitori, al golf club di Bedminster, in New Jersey.

Donald Trump e le 37 accuse federali: “Un abuso di potere”

«Abbiamo assistito al più malvagio e atroce abuso di potere»: questo il commento di Donal Trump in riferimento alle 37 accuse federali emesse a suo carico. Lo sfogo è avvenuto di fronte a centinaia dei suoi sostenitori, al golf club di Bedminster, in New Jersey.

Poi è passato a parlare delle accuse e delle voci che stanno circondando la sua famiglia, e di come questa cosa lo metta a disagio:

«Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto alla mia famiglia è terribile. […] Quello che hanno subito Eric e Ivanka è devastante, ma loro sono persone straordinarie».

Fino a 400 anni di carcere come pena complessiva

Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti, attraverso una mail diretta ai suoi sostenitori, ha fatto conoscere il possibile scenario legale che lo aspetta. Ha ironizzato sulla situazione definendosi come se fosse una “vittima” dei regimi comunisti di Stalin o di Mao: