Tragedia ieri sera, venerdì 24 ottobre, a Roma: un turista giapponese è morto dopo essere caduto dal muro del Pantheon e aver fatto un volo di 7 metri.

Erano circa le 21.50 di ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, quando un turista di circa 70 anni è caduto dal muro perimetrale del Pantheon a Roma, facendo un volo di 7 metri.

Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 ma per il turista, di origine giapponese, non c’è stato nulla da fare in quanto è morto sul colpo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire la dinamica della tragedia.

Una tragedia che ha scosso la Capitale quella di ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, quando un turista giapponese è precipitato dal muro perimetrale del Pantheon, facendo così un volo di 7 metri che non gli ha dato scampo. La vittima si chiamava Morimasa Hibino e aveva circa 70 anni. Sono in corso le indagini ma, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tragico incidente, in quanto il turista avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio.