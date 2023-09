La vacanza pugliese finisce in tragedia: un uomo di 73 anni si è tuffato davanti alla moglie e agli amici, ma non è più riemerso.

Durante una vacanza un turista di 73 anni si è tuffato senza più riemergere. Moglie e amici sotto shock: hanno visto tutto ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Turista morto a Santa Maria di Leuca

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in maniera tragica a Santa Maria di Leuca, dopo un tuffo durante la vacanza che stava trascorrendo insieme a moglie e amici.

Il gruppo stava partecipando a un’escursione in catamarano, quando il turista ha deciso di fare un tuffo ma sarebbe stato colto da un malore mentre era in acqua.

I medici intervenuti a Santa Maria di Leuca

Quando i presenti si sono accorti di cosa stava accadendo, hanno avvisato le autorità e i soccorritori ma quando questi ultimi, accompagnati da un medico, sono giunti sul posto, il 73enne era già morto.

L’incidente è avvenuto in zona Grotte delle Tre Porte, località turistica rinomata. In questa zona si è precipitata anche la Guardia Costiera ma il malore è stato fatale all’uomo, che è morto presumibilmente in pochi minuti.

L’autopsia sul corpo dell’uomo morto annegato a Santa Maria di Leuca

L’uomo era di Milano e si trovava in Salento per godere, come tanti italiani, degli ultimi giorni di estate.

L’ipotesi del malore verrà analizzata in queste ore dal medico legale, che tramite l’autopsia saprà dare più risposte alla famiglia.

La tragedia si ricollega a un’altra analoga avvenuta sempre oggi ad Alghero, dove una turista di Como di 84 anni è morta durante un bagno in mare: fatale è stato un malore che l’ha colta a pochi metri dalla riva.