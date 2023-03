Addio a Marco Zavattini: il noto autore di programmi televisivi che hanno conquistato il pubblico italiano è morto all’età di 88 anni a Roma.

Tv italiana in lutto, morto Marco Zavattini: l’autore televisivo aveva 88 anni

Il mondo della televisione italiana è in lutto: si è spento a Roma il noto autore televisivo Marco Zavattini. L’uomo ha lavorato a programmi di successo come Domenica In e Porta a Porta. Zavattini, maestro dello spettacolo, aveva ereditato il suo talento per il piccolo schermo dal padre Cesare Zavattini. Quest’ultimo è stato un artista a tutto tondo e ha svolto anche la professione di sceneggiatore. Proprio in qualità di sceneggiatore, ha associato in modo indelebile il suo nome ai più grandi capolavori di Vittorio De Sica come Sciuscià, Ladri di biciclette, I girasoli, La ciociara e molti altri ancora.

Il padre Cesare Zavattini e il fratello Arturo: una famiglia di artisti

Con un padre come Cesare Zavattini, era quasi inevitabile che anche i suoi figli intraprendessero il medesimo percorso lavorativo.

Se Marco Zavattini è stato un autore televisivo acclamato e di successo, infatti, non è stato da meno il fratello Arturo, oggi 93enne. Nel corso degli anni, l’uomo è stato direttore della fotografia e ha collaborato a molti film e pellicole che si sono poi trasformate in pietre miliari del cinema italiano.