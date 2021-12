U&D: Gemma Galgani si vendica di Giorgio Mainetti e lancia un’insinuazione sul suo conto

La dama torinese di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è tornata a parlare del suo ex, Giorgio Mainetti e ha lanciato un'insinuazione sul suo conto.

La storia d’amore più discussa di sempre all’interno di Uomini e Donne, ossia quella tra Gemma Galgani e Giorgio Mainetti, si è ormai conclusa da molti anni, ma nonostante sia trascorso tantissimo tempo dalla chiusura definitiva del rapporto in questione, i due non hanno mai perso l’abitudine di lanciarsi pungenti frecciatine reciproche attraverso interviste rilasciate nel tempo a noti magazine e quotidiani.

Questa volta è toccato alla dama torinese, Gemma Galgani, lanciare una pesante insinuazione sul conto di Giorgio Mainetti, scopriamo cosa è successo.

U&D, Gemma Galgani si vendica di Giorgio Mainetti: ecco cosa è successo

Gemma Galgani e Giorgio Mainetti continuano a scontrarsi a distanza, tramite diverse interviste rilasciate.

In un’intervista rilasciata a Nuovo, Giorgio aveva duramente criticato la scelta di Gemma riguardo il ricorso alla chirurgia estetica, ecco come si era espresso a riguardo:

“Così ritoccata non l’avrei mai amata. Direi che per lei è l’ora di pensare al cervello. Queste sue scelte non mi sono mai piaciute. Però sarò chiaro, con lei ho chiuso e non torno indietro. Sicuramente adesso non la corteggerei. In più la Gemma Galgani che piaceva a me non esiste più”.

Di fronte a queste dichiarazioni la dama torinese, Gemma Galgani aveva replicato in modo piuttosto vago, ma di recente ha deciso di replicare alle accuse mosse dal suo ex, tramite un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, che la stessa ha sfruttato anche come occasione per lanciare una pesante insinuazione sul conto del “Gabbiano”.

U&D, Gemma Galgani parla di Giorgio Mainetti: ecco cosa ha dichiarato

Nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la Galgani ha ricordato un dettaglio riguardo un’uscita passata vissuta con Mainetti, ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati”.

La dama torinese ha così sottolineato che ai tempi della loro love story era proprio Mainetti, che la voleva bella e attraente, senza disprezzare affatto l’eventuale ricorso alla chirurgia estetica per migliorare alcuni aspetti fisici.

U&D, Gemma Galgani e l’insinuazione su Giorgio Mainetti

A Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani non ha raccontato solo di quell’episodio al ristorante, ma ha anche lanciato una pesante insinuazione sul conto di Mainetti, ecco le sue dichiarazioni:

“Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”.

Giorgio Mainetti replicherà alle accuse che gli sono state rivolte dalla sua ex Gemma? Non ci resta che attendere!