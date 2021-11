Uomini e Donne: la reazione di Gemma Galgani al ritorno in trasmissione di Giorgio Manetti

Il possibile ritorno di Giorgio Manetti nel dating show di Canale 5 per conoscere Isabella Ricci ha scatenato la reazione di Gemma Galgani

I rumors sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne stanno circolando da diverso tempo, ma questa volta sembra sia arrivato effettivamente il fatidico momento. L’ex cavaliere ha infatti confessato in una recente intervista a un noto settimanale di gossip di avere una gran voglia di conoscere Isabella Ricci.

L’affascinante toscano ha del resto stimolato l’interesse della stessa dama, che già qualche settimana fa aveva speso delle belle parole su di lui.

Gemma commenta Isabella, interessata a Giorgio

Se dunque Isabella ha confermato di essere ben disposta a conoscere il Gabbiano, Gemma Galgani sembra non averla presa sportivamente. La dama torinese ha infatti replicato: “Lei ha una misera considerazione di me e non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto.

Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!”.

Isabella: “ho visto per tre anni Giorgio qui, a #uominiedonne, e mi piacerebbe conoscerlo”

Gemma: “ma tu non sarai mai me, hai capito??” pic.twitter.com/Q1oRDGFIGm — Arcani_e_Argatti (@cordismei) November 16, 2021

Beh è evidente che Gemma non sopporta Isabella perché le sta togliendo visibilità e forse presto anche il suo tanto amato Giorgio #uominiedonne pic.twitter.com/3OU6ngXsZz — 🌈❤️ a_n_n_a_79 💞 (@Soleluna790210) November 16, 2021

Questa dunque la reazione della “nemica” di Tina Cipollari, che ovviamente non ha mancato di scatenare i commenti dei fan sui social. Cosa succederà nella prossima puntata del dating show mariano?